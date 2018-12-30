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رونالدو يصل الإمارات بحثا عن جائزة فردية للعام 2018

الرياضة

رونالدو يصل الإمارات بحثا عن جائزة فردية للعام 2018
Globallookpress
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وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، إلى الإمارات، لحضور حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية، الخميس المقبل، وذلك وفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

ويمني كريستيانو رونالدو النفس بالتتويج بالنسخة العاشرة لجائز "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في عام 2018، وذلك للمرة الخامس في مسيرته.

وحصد رونالدو هذه الجائزة 4 مرات، في الأعوام (2011 و2014 و2016 و2017)، بينما لم يسبق لأي لاعب غيره الفوز بها أكثر من مرة واحدة.

ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم من "غلوب سوكر" مع الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات 

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