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شاهد أرقام ميسي ورونالدو في الأعوام الأخيرة.. فمن الأفضل؟

الرياضة

شاهد أرقام ميسي ورونالدو في الأعوام الأخيرة.. فمن الأفضل؟
Reuters
شاهد أرقام ميسي ورونالدو في الأعوام الأخيرة.. فمن الأفضل؟
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نشر موقع "bleacherreport" صورة إنفوغرافيك تبرز المنافسة الشرسة والمحتدمة بين الغريمين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة.

وأظهرت الصورة عدد الأهداف التي سجلها كل واحد من اللاعبين خلال الأعوام الثماني الأخيرة (من 2011  حتى 2018)، وجاءت الأرقام متقاربة جدا، فتارة تكون أفضلية طفيفة لميسي، وتارة أخرى لرونالدو، باستثناء العامين 2012 و2013، حيث كانت الأفضلية واضحة للنجم الأرجنتيني الذي أحرز 91 هدفا مقابل 63 لرونالدو، بينما ظهر التفوق الواضح للأخير في العام 2013، إذ سجل 69 هدفا مقابل 45 للبرغوث.

وحسم ميسي الصراع مع رونالدو هذا العام بتسجيله 51 هدفا مقابل 49 لصاروخ ماديرا.

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وشهد عام 2018 إنهاء الكرواتي لوكا مودريتش سيطرة ميسي ورونالدو على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي احتكرها الثنائي لعشر سنوات (من 2007 حتى 2017)، وتوج بها كل واحد منها 5 مرات، وهو رقم قياسي قد لا يتكرر مستقبلا.

المصدر: RT + bleacherreport.com

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