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شاهد.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء ليلا

الرياضة

شاهد.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء ليلا
Sputnik
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة ودية بهوكي الجليد، اليوم السبت، وذلك ضمن "الدوري الليلي لهوكي الجليد" (NHL) في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو.

وكما جرت العادة في السنوات السابقة، شارك في المباراة الودية وزراء ولاعبون قدامى، مثل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونجوم الهوكي السابقين ألكسي كاساتونوف، وبافل بوريه، وفياتشيسلاف فيتيسوف، وغيرهم. 

المصدر: "iz.ru" 

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