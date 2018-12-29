"النيرازوري" يعود بفوز ثمين من ملعب إمبولي (فيديو)

اقتنص نادي إنتر ميلان فوزا صعبا وثمينا من مضيفه إمبولي، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين إنتر ناسيونال بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه السنغالي بالدي دياو كايتا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس إمبولي، قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة (72).

وهذا الفوز الـ12 لـ"النيرازوري" في الدوري هذا الموسم، والثاني على التولي بعد الفوز القاتل في الجولة الماضية على نابولي بهدف نظيف في الأنفاس الأخيرة من مباراتهما.

وعزز إنتر بهذه النتيجة موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويتخلف بفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر يوفنتوس، الذي فاز اليوم على سامبدوريا بهدفين لواحد، وبفارق نقطتين عن نابولي الوصيف، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم بولونيا.

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أما إمبولي فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة ويقبع في المركز الـ17.

المصدر: silatv