الأزرق الكويتي يتفوق على الأبيض الإماراتي وديا

خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره الكويتي بهدف وحيد، في اللقاء الودي بكرة القدم، الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن استعداداته لخوض بطولة كأس آسيا 2019، التي يستضيفها على أراضيه.

وسجل ثنائية الأزرق الكويتي كل من المهاجمين، بدر المطوع وعمر حبيتر، في الدقيقتين (45، 90) على الترتيب، من عمر للمباراة، التي أقيمت في ستاد آل مكتوم بدبي.

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وسيقص الأبيض الإماراتي شريط النسخة الـ 17 لبطولة كأس الأمم الآسيوية، بمواجهة نظيره البحريني في الخامس من يناير المقبل على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي تايلاند والهند.

المصدر: "twitter/uaefa_ae"