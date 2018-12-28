قرعة كأس الكونفيدرالية تسفر عن قمة مغربية مصرية ومواجهات متفاوتة الصعوبة للعرب
أسفرت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي تم سحبها اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن قمة مصرية مغربية ومواجهات متفاوتة القوة للأندية العربية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
جورماهيا الكيني # نيو ستاردي دوالا الكاميروني.
أهلي بنغازي الليبي # نصر حسين داي الجزائري.
الهلال السوداني # موكورا سبور الرواندي.
نكانا الزامبي # سان بيدرو الإيفواري.
القطن الكاميروني # أشانتي كوتوكو الغاني.
زيسكو يونايتد # كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
الملعب المالي # بيترو أتليتكو الأنغولي.
الرجاء البيضاوي # أفريقا ستارز الناميبي.
نهضة بركان المغربي # غراف دي داكار السنغالي.
الصفاقسي # فيبرس الأوغندي.
الزمالك المصري # اتحاد طنجة المغربي.
كمبالا سيتي الأوغندي # أوثو دويو الكونغولي.
بانتو من ليسوتو # إينوغو رينجرز النيجيري.
النصر الليبي # ساليتاس البوركيني.
جيما أبا جيفار الإثيوبي # حسنية أكادير المغربي.
Here are the results of the 2nd 1/16th round of the CAF Confederation Cup #TotalCAFCCpic.twitter.com/ffLFmoou8f— CAF (@CAF_Online) 28 декабря 2018 г.
📸 Results of the draw so far#totalcafccpic.twitter.com/DNcytURdLN— CAF (@CAF_Online) 28 декабря 2018 г.
وستقام مباريات الذهاب، أيام 11، و12، و13 من شهر يناير المقبل، فيما ستقام مباريات الإياب أيام 18، و19، و20 منه.
المصدر: RT