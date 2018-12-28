"الكاف" يكشف تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا قبيل سحب القرعة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه الرسمي في تويتر، مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، التي ستسحب في وقت لاحق اليوم.

وضمن 16 فريقا التأهل إلى دور المجموعات وسيتم تقسيمها على 4 مجموعات وفقا لتصنيف حدده "الكاف".

وجاء تصنيف الأندية على الشكل التالي:

المستوى الأول

الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي.

المستوي الثاني

فيتا كلوب الكونغولي، الإفريقي التونسي، حوريا الغيني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

المستوى الثالث

أسيك ميموزا الإيفواري، شباب قسنطينة الجزائري، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني.

المستوى الرابع

الإسماعيلي المصري، بلاتينيوم الزيمبابوي، شبيبة الساورة الجزائري، ولوبي ستارز النيجيري.

📣 Here is the draw procedure for the group phase of @Total CAF Champions League 2018/19⬇️⬇️

🔜 CAF Interclubs 2018/19 Draw

🏨: Nile Ritz Carlton - Cairo, Egypt

📅: Today

🕔: 16:00 GMT / 18:00 Local Time

📺: Watch it live on @CAF_Online#TotalCAFCLpic.twitter.com/nshG139mOn — CAF (@CAF_Online) 28 декабря 2018 г.

وستسحب قرعة دور المجموعات مساء اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الترجي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية.

المصدر: تويتر