كأس آسيا 2019 .. التشكيلة النهائية للأبيض الإماراتي
twitter/uaefa_ae
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أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، القائمة النهائية للاعبين الـ 23 المشاركين في كأس أمم آسيا لكرة القدم، ما بين 5 يناير و1 فبراير 2019، في الإمارات.
وسيقص الأبيض الإماراتي شريط النسخة الـ 17 لبطولة كأس الأمم الآسيوية، بمواجهة نظيره البحريني في الخامس من يناير المقبل على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي تايلاند والهند.
قائمة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 ..#منتخب_الإمارات#كأس_آسيا2019#منصور_يالأبيضpic.twitter.com/UbQnJBNQrY— UAE NT (@uaent2019) 27 декабря 2018 г.
المصدر: "twitter/uaefa_ae"
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