 
مباشر

كأس آسيا 2019 .. التشكيلة النهائية للأبيض الإماراتي

الرياضة

كأس آسيا 2019 .. التشكيلة النهائية للأبيض الإماراتي
twitter/uaefa_ae
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l98v

أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، القائمة النهائية للاعبين الـ 23 المشاركين في كأس أمم آسيا لكرة القدم، ما بين 5 يناير و1 فبراير 2019، في الإمارات.

وسيقص الأبيض الإماراتي شريط النسخة الـ 17 لبطولة كأس الأمم الآسيوية، بمواجهة نظيره البحريني في الخامس من يناير المقبل على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي تايلاند والهند.

المصدر: "twitter/uaefa_ae"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. روابط أسرية وقرابات وزيجات جمعت الحكام العرب