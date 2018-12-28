كاتانيتش يعلن التشكيلة النهائية لمنتخب العراق في كأس آسيا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، القائمة النهائية لمنتخب "أسود الرافدين" المشارك في بطولة كأس آسيا المزمع إقامتها في الإمارات مطلع الشهر المقبل.

وقال الاتحاد في بيان صحافي إن "مدرب المنتخب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش استبعد خمسة لاعبين من التشكيلة النهائية، وهم الحارس محمد صالح، والمدافعان سامح سعيد، وأحمد عبد الرضا، والمهاجمان محمد داود ومهند عبد الرحيم".

وأضاف أن "كاتانيتش أعلن عن القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعبا، وهم كل من، محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، أحمد إبراهيم، ريبين سولاقا، علي عدنان، فرانس بطرس، علي فائز، وليد سالم، سعد ناطق، علاء مهاوي، أمجد عطوان، بشار رسن، مهدي كامل، همام طارق، أسامة رشيد، علي حصني، حسين علي، صفاء هادي، أحمد ياسين، مهند علي، علاء عباس، وأيمن حسين".

وسيخوض المنتخب العراقي غدا مباراته التجريبية الثانية أمام المنتخب الفلسطيني في الدوحة، بعدما حقق الفوز في مباراته الأولى أمام المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف واحد.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2019 المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران، وفيتنام، واليمن، وسيلعب أمام المنتخب الفيتنامي يوم الثلاثاء 8 يناير المقبل، ثم يلاقي المنتخب اليمني في الـ12 منه، وبعدها بأربعة أيام يختتم منتخب "أسود الرافدين" مبارياته في دور المجموعات بمواجهه المنتخب الإيراني.

المصدر: RT