العاهل الأردني يعلق على صورة نادرة مع الأمير علي (صورة)

نشر الديوان الملكي الأردني عبر حسابه الرسمي في إنستغرام صورة نادرة للملك عبد الله الثاني مع أخيه غير الشقيق، الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وظهر الملك عبد الله الثاني في الصورة شابا يافعا، حاملا طفلا صغيرا لم يتجاوز الثالثة من عمره حينها، وهو الأمير علي.

ونقل الديوان الملكي تعليق الملك عبد الله الثاني على الصورة، قائلا: "لطالما كان أخي الحبيب علي بمثابة الابن أكثر من الأخ بالنسبة لي، وسيظل كذلك دائما".

وأتم الأمير علي قبل أيام 43 عاما، فيما يبلغ الملك عبد الله الثاني 56 عاما.

المصدر: إنستغرام + وكالات