"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي بشأن الأجانب

اقترح وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك أسوة بالدوري السعودي للمحترفين.

وكتب عبدالله بن زايد "تغريدة" على موقع تويتر، قائلا: "ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم و يسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم زيادة تسجيل الأجانب".

ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم و يسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم زيادة تسجيل الاجانب — عبدالله بن زايد (@ABZayed) 27 декабря 2018 г.

وجاء ذلك ردا على "تغريدة" لمشجع من نادي العين الإماراتي، قدم فيها تصويتا للجمهور عن آرائهم لأفضل أربعة لاعبين أجانب يفيدون النادي في الوقت الحالي بعد تألق كل اللاعبين المتواجدين الذي تعاقد معهم النادي من أجل خوض بطولة العالم للأندية.

المصدر: "twitter/ABZayed"