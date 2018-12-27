حكيمي يتفاعل مع طفل مغربي على طريقة ميسي مع "مرتضى"

تفاعل الدولي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب نادي ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، مع صورة لطفل مغربي، وهو يرتدي كيسا بلاستيكيا على شكل قميص وعليه اسم حكيمي.

فبعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع، أقدم حكيمي على بادرة رائعة بنشر صورة الطفل عبر حسابه في فيسبوك، وأرفقها بتدوينة: "أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرا".

وتعيد بادرة حكيمي إلى الأذهان ما أقدم عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل سنوات، عندما حقق حلم طفل أفغاني يدعى "مرتضى أحمدي"، الذي اشتهر على نطاق واسع بعدما نشر صورة له وهو يرتدي قميصا مصنوعا من كيس بلاستيكي يحمل رقم 10، وألوان قميص المنتخب الأرجنتيني، واسم ميسي، في إشارة إلى عشقه للبرغوث الأرجنتيني.

وأرسل البرغوث حينها قميصا وكرة قدم لعاشقه الأفغاني، قبل أن يحقق حلمه ويقابله في الدوحة في العام 2016 على هامش مباراة ودية جمعت برشلونة والأهلي السعودي.

المصدر: فيسبوك