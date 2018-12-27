الحسناء مدفيديفا تكشف 3 صفات تكرهها في الرجل

كشفت بطلة العالم في التزحلق الفني على الجليد، النجمة الروسية، يفغينيا مدفيديفا ، عن الصفات التي لا تحبذها في الرجال.

وقالت مدفيديفا لإذاعة "Love Radio" المحلية إنها تنزعج من الجنس الآخر عندما يقول إن المرأة يجب عليها القيام بالواجبات المنزلية حصرا، كالطبخ وغيرها من الأشغال.

وتابعت صاحبة الـ19 عاما "نعم يجب على المرأة أن تحافظ على بيتها، ولكن يجب أن توفر لها أيضا فرصة العمل (خارج البيت).. أنا كشخص نشيط لا أستطيع الجلوس في البيت كل يوم وطبخ المأكولات".

Sputnik

وأشارت مدفيديفا إلى أنها لا تحبذ أيضا الرجال الذين لا يعتنون بأنفسهم وبمظهرهم، حيث قالت: "تتناسى بعض الفتيات ويقولن إن الشيء الأساسي (في الرجل) هو الروح، ولا يهم مظهره .. لا، هذا مهم جدا، المظهر مهم".

أما الصفة الثالثة التي تزعج مدفيديفا في العلاقة مع الرجل فهي الغيرة غير الصحية.

المصدر: rsport.ria.ru