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مانشستر سيتي يسقط مجددا في "البريمير ليغ" ويتراجع للمركز الثالث (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يسقط مجددا في
Reuters CARL RECINE
مانشستر سيتي يسقط مجددا في "البريمير ليغ" ويتراجع للمركز الثالث (فيديو)
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واصل مانشستر سيتي مسلسل نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي خلال الجولات الأخيرة وتلقى هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات، بخسارته اليوم أمام ليستر سيتي (1-2) في الأسبوع الـ26.

وسجل هدفي ليستر سيتي كل من مارك ألبرايتون وريكاردو بيريرا، في الدقيقتين (19 و71) على الترتيب، فيما أحرز البرتغالي بيرناردو سيلفا، هدف "السيتيزنز" الوحيد في الدقيقة (14).

وهذه الهزيمة الثالثة لـ"السيتي" في آخر 4 مباريات في الدوري، والثانية على التوالي، بعد خسارته في الأسبوع الـ16 أمام تشيلسي بهدفين نظيفين، وسقوطه المفاجئ على أرضه في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس (2-3).

وبخسارته اليوم، تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 44 نقطة، ويتخلف بفارق سبع نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتقى توتنهام إلى المركز الثاني برصيد 45 نقطة، إثر اكتساحه بورنموث بخماسية نظيفة.

المصدر: eurogoal

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