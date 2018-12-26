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نسور لاتسيو تعود بفوز ثمين من ملعب بولونيا

الرياضة

نسور لاتسيو تعود بفوز ثمين من ملعب بولونيا
Globallookpress
نسور لاتسيو تعود بفوز ثمين من ملعب بولونيا
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عاد نادي لاتسيو بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه بولونيا، بفوزه عليه (2-0)، في مباراة أقيمت اليوم لحساب المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وأحرز ثنائية "النسور"، لويس فيليبي راموس، وسيناد لوليتش، في الدقيقتين (30 و89).

ورفع لاتسيو رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث في جدول ترتيب "الكالتشيو"، الذي يتصدره يوفنتوس بـ50 نقطة.

المصدر: silatv

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