لا غالب ولا مغلوب في افتتاح مباريات "البوكسينغ داي"

ساد التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة فولهام وضيفه وولفرهامبتون اليوم في افتتاح مباريات "البوكسينغ داي" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المدافع ريان سيسيغنون باب التسجيل لفولهام بحلول الدقيقة (74)، وبعدها بعشر دقائق أدرك المدافع الدولي المغربي رومان سايس التعادل للضيوف.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19 مؤقتا، فيما وصل وولفرهامبتون إلى النقطة الـ26 ويشغل المركز التاسع.

وتعتبر مواجهة فولهام وولفرهامبتون التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من "البريمير ليغ"، الأولى ضمن جولة "البوكسينغ داي" في إنجلترا، التي تشهد عادة خوض جميع أندية ؟البريمير ليغ" 3 مباريات خلال أسبوع أعياد الميلاد بدلا من مباراة واحدة كما هو متبع في الأيام العادية.

المصدر: RT