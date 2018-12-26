نيس وموناكو يتنافسان على ضم صانع ألعاب المنتخب المغربي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ناديي نيس وموناكو مهتمان بالتعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، الذي يدافع حاليا عن ألوان غلطة سراي التركي.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيس يرغب في عودة الدولي المغربي بلهندة، الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2016 و2017.

ونقلت صحيفة "نيس ماتان" المحلية، والتي أشارت إلى اهتمام الناديين بخدمات بلهندة، البالغ من العمر 28 عاما، عن رئيس نيس، جان بيار ريفيير قوله، من دون التطرق إلى بلهندة بالاسم، "نريد القيام بتعديلات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل".

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أن اهتمام الناديين بخدمات بلهندة يأتي في سياق "بحثهما عن لاعبي خط وسط مبتكرين".

وبدأ بلهندة، الذي شارك مع "أسود الأطلس" في مونديال روسيا 2018، مسيرته الاحترافية مع مونبلييه بين العامين 2009 و2013، قبل أن ينتقل إلى دينامو كييف الأوكراني، الذي أعاره إلى شالكه الألماني ونيس.

وفي صيف 2017، انتقل بلهندة من دينامو كييف إلى غلطة سراي، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2021، بحسبما أشارت "ليكيب".

المصدر: أ ف ب