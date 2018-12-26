الإقالات تقلق مورينيو وتجلب له أموالا طائلة

يعتقد كثيرون أن قرار مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي إقالة جوزيه مورينيو من منصبه قد يضر كثيرا بالأخير، لكن المدرب البرتغالي في واقع الأمر كسب منافع مادية كبيرة من هذه الإقالة.

قبل بضع سنوات، كانت أوساط كرة القدم تتحدث بجدية عن عبقرية المدرب البرتغالي، مستشهدة بعدد لا نهائي من الحجج للدفاع عن تميزه ونجاحاته.

ولكن في الآونة الأخيرة، أخذت هذه النجاحات أكثر وأكثر تختلط مع الفضائح والفشل.

وعلى ما يبدو فإن "السبيشال وان" يعمل كما يلقبه عشاقة وفق مخطط بسيط وموحد في كل مرة يتسلم فيها تدريب فريق: جاء وجلب الإلهام معه، ثم عمل وجلب الفوز ليتشاجر بعد ذلك ويرحل.

والملفت للنظر، أن مورينيو قلّما يكمل عقده مع الأندية التي يشرف على تدريبها، فهو عادة ما يستقيل قبل نهاية العقد ويحصل على تعويضات مالية كبيرة.

ففي صيف 2004، انتقل مورينيو لتدريب تشيلسي وفي الموسم الأول تمكن هذا النادي اللندني، من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 50 عاما، وكرر نفس النجاح في الموسم التالي.

وفي الموسم الثالث، توترت علاقة مورينيو مع بعض لاعبي "البلوز"، ونتيجة لذلك رحل المدرب البرتغالي عن النادي اللندني قبل انتهاء عقده، وحصل على تعويض ضخم زاد على 23 مليون جنية استرليني (أكثر من 25 مليون يورو).

وبعد ذلك، عمل لمدة عامين في إنتر ميلان، ومن ثم انتقل للعمل مع ريال مدريد، ورحل عنه قبل نهاية العقد ولكن دون الحصول على تعويض.

ومن جديد عاد جوزيه مورينيو لتدريب تشيلسي، لأن مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبرامويتش، كان يأمل في أن يقود الداهية مورينيو "البلوز" للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن النادي وصل فقط إلى نصف النهائي وهو أمر لم يعجب أبراموفيتش وجمهور النادي، ومن جديد غادر المدرب هذا النادي.

وخلال فترتي التدريب في تشيلسي، نال مورينيو بفضل الإقالة حوالي 35 مليون يورو.

بعد ذلك بقي جوزيه نصف سنة بدون عمل، لكنه حصل على عقد عمل مع مانشستر يونايتد في مايو 2016، مدته 4 سنوات.

ولكن وعلى الرغم من إنفاق إدارة "الشياطين الحمر" أموالا طائلة في التعاقد مع اللاعبين، إلا أن اليونايتد لم يحقق نتائج إيجابية في البريمير ليغ.

ولم يحسن فوز اليونايتد بلقب الدوري الأوروبي من وضع المدرب البرتغالي، الذي تشاجر مع اللاعبين والمشجعين.

27.11.16: Jose Mourinho sent off for kicking an innocent water bottle

27.11.18: 😂pic.twitter.com/vVqN75NTdQ — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) November 28, 2018

وتعب النادي من عنجهية مورنيو وقرر التخلص منه ودفع ثمنا باهظا لذلك 15 مليون جنية استرليني تقريبا كتعويضات.

بهذا الشكل حصل المدرب البرتغالي بفضل 3 استقالات على ما مجموعه 50 مليون يورو.

المصدر: matchtv.ru