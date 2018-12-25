شاهد.. الحسناء شارابوفا تشارك في تصوير "كليب محرج"
vogue.ru
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شاركت لاعبة التنس الروسية الحسناء ماريا شارابوفا في تصوير فيديو لأغنية "Wannabe" للمجموعة المثيرة للجدل "سبايس جيرلز - Spice Girls".
وكتبت الحسناء ماريا شارابوفا "تغريدة" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت فيها: "نعم، كان تصوير هذا الفيديو محرجا بعض الشيء. وها هو. القليل من الإثارة (الفتيات التوابل - Spice Girls) لتبدأ يومك".
ونشرت ماريا شارابوفا رابط الأغنية التالي: كليب محرج
المصدر: "sportbox.ru"
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