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شاهد.. الحسناء شارابوفا تشارك في تصوير "كليب محرج"

الرياضة

شاهد.. الحسناء شارابوفا تشارك في تصوير
vogue.ru
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شاركت لاعبة التنس الروسية الحسناء ماريا شارابوفا في تصوير فيديو لأغنية "Wannabe" للمجموعة المثيرة للجدل "سبايس جيرلز - Spice Girls".

وكتبت الحسناء ماريا شارابوفا "تغريدة" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت فيها: "نعم، كان تصوير هذا الفيديو محرجا بعض الشيء. وها هو. القليل من الإثارة (الفتيات التوابل - Spice Girls) لتبدأ يومك".

ونشرت ماريا شارابوفا رابط الأغنية التالي: كليب محرج

المصدر: "sportbox.ru" 

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