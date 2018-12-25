إنتر يصطدم بنابولي في قمة نارية ضمن"الكالتشيو"

تتجه الأنظار غدا إلى ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو، الذي سيكون مسرحا لمباراة قمة المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو" بين إنتر ميلان الثالث ونابولي الثاني.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط أمام نابولي، و16 نقطة عن إنتر ميلان.

وسيسعى نابولي عندما يحل ضيفا ثقيلا على إنتر ميلان لمواصلة انتصاراته المتتالية ومطاردة يوفنتوس. وحقق نابولي 8 انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة منذ خسارته أمام يوفنتوس (1-3) في تورينو في الـ29 من سبتمبر الماضي، والتي كانت الثانية له هذا الموسم.

ويأمل نابولي في استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي إنتر ميلان الذين حققوا فوزين فقط في مبارياتهم التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها سقوطهم في فخ التعادل أمام كييفو فيرونا صاحب المركز الأخير (1-1) السبت الماضي، ما وضع مستقبل مدرب النادي لوتشانو سباليتي على المحك.

ولم يفز إنتر ميلان على نابولي منذ أبريل 2016 عندما تغلب عليه (2-0) سجل قائده وهدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي أحدهما، وهو الوحيد للأخير في مرمى الفريق الجنوبي في 13 مباراة.

وفي باقي مباريات الغد، يلعب فيورنتينا مع بارما، وسمبدوريا مع كييفو، وكالياري مع جنوى، وسبال مع أودينيزي، وتورينو مع إمبولي، وأتلانتا مع يوفنتوس، وروما مع ساسولو، وبولنيا مع لاتسيو، وفروسينوني مع ميلان.

المصدر: وكالات