المغضوب عليه في ريال مدريد على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع الدولي الإسباني ألاركون إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن يوفنتوس سيعمل على استغلال العلاقة السيئة بين إيسكو والمدرب الحالي لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، للفوز بخدمات اللاعب الموهوب.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن الفريق الإيطالي يخطط لبيع البوسني ميراليم بيانيتش، والألماني سامي خضيرة للتعاقد مع إيسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولن يكون يوفنتوس الفريق الوحيد الراغب في ضم إيسكو إلى صفوفه حيث من المتوقع أن يجد منافسة شرسة من مانشستر سيتي، وآرسنال الإنجليزيين.

ولم يبدأ إيسكو أي مباراة مع ريال مدريد منذ تسلم سولاري مسؤولية تدريب الفريق أواخر أكتوبر الماضي، ولا يستبعد النادي الملكي عرض صانع ألعابه للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تراجع مستوى اللاعب، وتوتر علاقاته مع جماهير النادي، وهو ما ظهر بالملموس خلال مباراة الريال وضيفه تسيسكا موسكو الروسي في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث دخل إيسكو في جدال مع جماهير النادي الملكي، لتطلق الأخيرة صافرات استهجان ضد "الساحر الإسباني".

المصدر: وكالات