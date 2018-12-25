مارسيال الأفضل في متوسط المعدل التهديفي في الدوري الإنجليزي

كشف موقع "Actu Foot" أن الدولي الفرنسي أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد هو الأكثر نجاعة من حيث تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" هذا الموسم.

وبحسب الموقع فإن النجم الفرنسي يحتاج في المتوسط إلى 105 دقائق لتسجيل هدف واحد، وهو أفضل مؤشر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد انقضاء 18 جولة.

وجاء الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميونغ هداف نادي آرسنال في المركز الثاني، بتسجيله هدفا في كل 116 دقيقة من اللعب، فيما حل الإنجليزي رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي في المرتبة الثالثة (134 دقيقة لتسجيل هدف واحد).

ودخل ضمن قائمة الخمس الأوائل، المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول باحتلاله المركز الرابع (135 دقيقة لتسجيل هدف واحد)، والدولي الإنجليزي هاري كين، الذي حل في المركز الخامس (161 دقيقة).

المصدر: sports.ru