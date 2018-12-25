النجم الروسي شيبولين يعتزل رياضة البياتلون

أعلن البطل الروسي أنطون شيبولين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وضع حد لمسيرته الرياضية في البياتلون.

وقال صاحب الـ31 عاما: "سباق أعياد الميلاد في الـ29 من ديسمبر الجاري هو الأخير في مسيرتي الرياضية".

وأرجع البطل الروسي اتخاذه هذا القرار إلى عدة أسباب منها، اتهامه بتعاطي المنشطات، وتفتيش الشرطة النمساوية مطلع الشهر الجاري معسكر المنتخب الروسي قبيل انطلاق مرحلة النمسا من بطولة كأس العالم للبياتلون، بذريعة الاشتباه بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات من قبل أعضاء المنتخب الروسي في العام الماضي، واصفا هذه الاتهامات بالهراء.

واعترف شيبولين بمعاناته من مشاكل صحية تمنعه من التنافس على أعلى مستوى.

ويعتبر شيبولين من أبرز الأبطال في رياضة البياتلون، حيث سبق له التتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد سوتشي عام 2014، وبرونزية أولمبياد 2010 في فانكوفر الكندية، كما فاز ببطولة كأس العالم العام الماضي.

المصدر: eurosport.ru + لينتا.رو