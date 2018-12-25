"سكاي سبورت": بالإحصائيات محمد صلاح الأفضل في إنجلترا لعام 2018

أعلنت شبكة "skys ports" الإنجليزية عن اختيار النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول ضمن أفضل 10 لاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي لعام 2018.

وتفوق الفرعون المصري على إيدين هازارد لاعب تشيلسي الذي جاء في المرتبة الثانية بقائمة الأفضل، ورحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وقالت الشبكة الرياضية إن صلاح حقق العديد من الإنجازات لعام 2018 أبرزها الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف البريمرليغ بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفا.

🔥 PL STARS OF 2018 🔥



The countdown is over. The No 1 Premier League player of 2018 is... Mohamed Salah.



Read ➡️ https://t.co/R2JuwAt8CYpic.twitter.com/2HC74pkdF7 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

وشارك محمد صلاح في العام الجاري في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 26 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى وسدد 126 تسديدة على المرمى.

وسجل "المو" 15 هدفا في 15 مباراة بالدور الثاني في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، ليحرز 32 هدفا في الموسم، كسر بها العديد من الأرقام القياسية سواء على صعيد اللاعبين في تاريخ النادي والدوري بشكل عام أو المحترفين الأفارقة في البريميرليغ.

وأودع صلاح 11 هدفا خلال 18 مباراة بالموسم الجديد في الدوري الإنجليزي ليتمّ 26 هدفا بالمسابقة في عام 2018، إضافة لصناعته 10 أهداف أخرى بالموسم الجديد.

ووفقا للأرقام الإحصائية فإن صلاح يصنف بين أفضل خمسة لاعبين في الدوري الممتاز في عام 2018 من حيث تسجيل الأهداف، والفرص التي تم منحها لزملائه، والمراوغات.

صلاح لم يكتف بالأرقام القياسية التي حققها الموسم الماضي، حيث وصل بهدفه الأول من الهاتريك الذي سجله في شباك بورنموث إلى 40 هدفا في 52 مباراة كأسرع لاعب في تاريخ الريدز.

كما أشارت الشبكة الرياضية إلى النهاية المثالية لنجم ليفربول في عام 2018، بعدما قاد "الريدز" للصعود إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا إثر تسجيله هدف التأهل في شباك نابولي الإيطالي، فضلا عن عودته للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث في الدوري.

المصدر:skysports.com