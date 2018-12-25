منتخب عمان يتلقى ضربة موجعة قبيل انطلاق كأس آسيا

استبعد الجهاز الفني لمنتخب عمان، الحارس علي الحبسي من القائمة التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل.

وجاء استبعاد الحبسي بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى، خلال مشاركته في مباراة فريقه الهلال السعودي أمام الأهلي في منافسات الدوري السعودي.

وتمنى الاتحاد العماني لكرة القدم الشفاء العاجل للحارس علي الحبسي، وعودته سريعا إلى الملاعب.

من جهته نشر الحبسي تغريدة عبر حسابه في تويتر أعرب من خلالها عن ثقته في زملائه بتحقيق طموحات العمانيين في البطولة القارية، حيث كتب: "فترة الإصابة من أصعب الفترات نفسيا على شعور لاعب كرة القدم، فما بالك عندما تحرمك (الإصابة) من المشاركة مع المنتخب الوطني.. ثقتي في زملائي اللاعبين كبيرة بتحقيق الطموحات".

قال تعالى : وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ



فترة الاصابة من اصعب الفترات نفسيا على شعور لاعب كرة القدم ، فما بالك عندما تحرمك الاصابة من مشاركة وطنية ينتظرها الجميع بفارغ الصبر .



ثقتي في زملائي اللاعبين كبيرة بتحقيق الطموحات . pic.twitter.com/A9W9EKWeIb — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) 24 декабря 2018 г.

وسيعتمد المدرب الهولندي لمنتخب عمان بيم فيربيك، على الحارس فايز الرشيدي بدلا من الحبسي.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي بيم فيربيك استدعاء الحارس عمار الرشيدي للمعسكر الخارجي بدولة الإمارات ليحل بديلاً لعلي الحبسي في قائمة الأحمر المشاركة في النهائيات الآسيوية- الإمارات 2019. pic.twitter.com/IOBZrd8Kjx — OFA - Official Page (@OmanFA) 24 декабря 2018 г.

ويلعب منتخب عمان في بطولة كأس آسيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات اليابان، وأوزبكستان، وتركمانستان.

المصدر: وكالات + تويتر