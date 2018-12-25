بالصور.. كريستيانو رونالدو يزور الصغار ويفاجىء الكبار في ليلة الميلاد

قبل أن يبدأ كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي إجازته بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، أدّى برفقة خطيبته جورجينا رودريغيز مهمة إنسانية.

وزار رونالدو أحد مستشفيات الأطفال في تورينو "معقل ناديه يوفنتوس" وقدم وجورجينا الهدايا والتقط الصور مع الأطفال المرضى وأفراد الفريق الطبي المناوب الذي تفاجأ بالزيارة.

Cristiano Ronaldo and Geo today in a hospital in Turin visiting children with cancer.



What a beautiful Christmas for these children! ❤️🎅🏻 pic.twitter.com/AXICR5g0NP — Cristiano Ronaldo 🎅🏻🎄 (@CRonaldoNews) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

ونشرت جورجينا صورة على حسابها في موقع إنستغرام وكتبت: صاحب القلب الطيب، عيد ميلاد سعيد للجميع.

ويعيش رونالدو أجواء طيبة في إيطاليا بعد أن سجل 11 هدفا في 17 مباراة في الكالتشو بجانب 5 تمريرات حاسمة، كما سجل هدفا في دوري أبطال أوروبا، وساهم بشكل رئيس في ازدياد شعبية يوفنتوس دوليا كما ازدادت أرباحه من التذاكر ومبيعات متاجر النادي فضلا عن ارتفاع نسب المتابعات عبر الإنترنت والمشاهدة التلفزيونية للمباريات.

المصدر:CRonaldoNews\twitter