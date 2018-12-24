رسميا.. الاتحاد الآسيوي يعتمد مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي

اعتمد الاتحادان الآسيوي والبحريني لكرة القدم، ملف مشاركة نادي المحرق البحريني، في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك تمهيدا لإرساله للجنة الاتحادات المحلية في الفيفا.

واستقبل الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، إبراهيم البوعينين، وفدا من الاتحاد الآسيوي، وذلك لبحث التنسيق ووضع اللمسات النهائية على مشاركة المحرق في الدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل 2018-2019.

وأعلن نادي المحرق، مساء السبت الماضي، مشاركته رسميا في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل (2019-2020).

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشاركة نادي المحرق رسميا في الدوري السعودي.

وأوضح آل خليفة أسباب مشاركة المحرق في الدوري السعودي، مشددا على أن الدوري السعودية يتفوق من حيث المستوى والحضور الجماهيري الكبير والاحتكاك المتكرر بالبطولات الخارجية، وارتفاع مستواه للمصلحة العامة وخدمة المنتخب البحريني على حد وصفه.

المصدر: "saudileague.com"