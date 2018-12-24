شاهد.. وقفة كوميدية لـ "صاروخ ماديرا" بانتظار الـ (VAR)

انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وضيفه روما (1-0)، التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصنع رونالدو هدفا لزميه البرازيلي دوغلاس كوستا، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو (VAR) بإيعاز من مساعديه، وتوجه النجم البرتغالي من بعده إلى خط التماس، وانتظر طويلا وبوقفة لافتة، قرار الحكم.

وألغى الحكم الهدف بسبب مخالفة في بداية الهجمة، عندما دهس لاعب البيانكونيري الفرنسي بلايز ماتويدي على قدم زانيولي لاعب روما، من الخلف مما أدى إلى تمريرة خاطئة وهجمة مرتدة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز اليوفي بهدف وحيد سجله المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، للقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم"، في مدينة تورينو.

المصدر: وكالات