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الدراج السعودي اليحيى إلى كأس آسيا 2019 على غرار مونديال روسيا

الرياضة

الدراج السعودي اليحيى إلى كأس آسيا 2019 على غرار مونديال روسيا
RT
صورة من الأرشيف
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انطلق الرحالة سفير الاتحاد السعودي للدراجات فهد اليحيى، أمس الأحد، على متن دراجته الهوائية من الرياض إلى أبوظبي لمؤازرة منتخب بلاده لكرة القدم في نهائيات كأس أمم آسيا 2019.

وقال فهد اليحيى إن فكرة التوجه إلى الإمارات على متن دراجته جاءت بعد أن سافر من الرياض إلى موسكو لمؤازرة الأخضر في مونديال روسيا 2018، وقطع خلال رحلته حينها أكثر من 5 آلاف كيلومتر لكرة القدم.

 

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وأوقعت قرعة بطولة كأس آسيا 2019 منتخب السعودية، في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

المصدر: "twitter/Ma3alialMowaten"

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