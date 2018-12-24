بن آسكران يشكل تهديدا جديا لحبيب نورمحمدوف

يتفق العديد من الخبراء والرياضيون على أن بطل الفنون القتالية المختلطة وفقا لمنظمة (بيلاتور) بن آسكرين يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا لبطل منظمة (UFC) للعبة الروسي حبيب نورمحمدوف.

ومن بين هؤلاء الخبراء، زميل ومواطن بن آسكرين، بطل منظمة (UFC) الحالي تايرون وودلي.

ومن المنتظر أن يرى عشاق الفنون القتالية المختلطة قريبا الظهور الأول لبطل الـ "بيلاتور - Bellator"، حيث سيواجه مواطنه روبي لولر.

ولم يرغب مسؤولو إحدى أقوى منظمات الفنون القتالية المختلطة (UFC) برؤية بن آسكرين لفترة طويلة في قفص المنظمة بسبب طريقته المملة في القتال على أرض الحلبة كونه يجيد المصارعة. لكن الآن رئيس المنظمة دانا وايت غير وجهة نظره، ويسره جدا حقيقة أن بن آسكران جاهز لمواجهة أي منافس، حتى المقاتل حبيب نورمحمدوف، الذي يفضل المصارعة أيضا.

يذكر أن بن آسكران (34 عاما) حقق 18 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، دون أي هزيمة، مقابل نزال واحد فقط انتهى دون نتيجة.

المصدر: وكالات