إيقاف 5 رباعين بعد إعادة تحليل عينات من أولمبياد 2012

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم، أن 5 رباعين، بينهم بطلان أولمبيان، أوقفوا بشكل مؤقت بعد إعادة تحليل عينات بول أخذت على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن.

وتشمل قائمة الرباعين الموقوفين، الأوكراني أليكسي توروختي المتوج بذهبية وزن دون 105 كلغ قبل ستة أعوام، والأوزبكي روسلان نورودونوف الذي توج بذهبية الوزن نفسه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد فحوص إيجابية للمنشطات.

ويتوقع أن تؤدي إعادة تحليل العينات إلى تجريد توروختي من ذهبيته، بينما ستقتصر عقوبة نورودونوف على الإيقاف نظرا لأن العينات الإيجابية أخذت قبل أربعة أعوام من فوزه بالذهبية في ريو دي جانيرو البرازيلية.

كما يواجه الآذري فالنتين خريستوف احتمال فقدان ميداليته البرونزية لوزن دون 56 كلغ في أولمبياد 2012 بعد فحص إيجابي للمنشطات، في حين أن الرباعين الباقيين، الأرمني ميلين دالوزيان، والبيلاروسي ميكالاي نوفيكاو، لم يحرزا أي ميدالية في أولمبياد لندن.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي إعادة تحليل عينات من أولمبياد 2012 باستخدام "أحدث الوسائل العلمية".

المصدر: أ ف ب