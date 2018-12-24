شاهد ..نيمار حافي القدمين يتسبب ببكاء طفل!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا حافي القدمين في أحد متاجر مدينة ساو باولو البرازيلية وهو يحتضن طفلا يبكي فرحا بلقاء نيمار.

وشكل وجود نيمار مهاجم باريس سان جيرمان مفاجأة سارة لزبائن المتجر، والتقطوا معه صور تذكارية وتبادلوا الحديث معه.

ويقضي نيمار عطلة أعياد الميلاد في وطنه، وذلك عقب حصوله على إذن من مدرب فريق باريس سنجرمان، الألماني توماس توخيل.

وغاب اللاعب عن مواجهة كأس الرابطة الفرنسية أمام أورليان، كما لم يشارك في آخر مباراتين في الدوري الفرنسي هذا العام، بسبب إصابته في العضلة.