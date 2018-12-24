المقاتل الأمريكي جونز يقع في المحظور مجددا

رفضت اللجنة الرياضية في ولاية نيفادا منح الترخيص لبطل (UFC) سابقا المقاتل الأمريكي جون جونز، لمواجهة السويدي ألكسندر غوستافسون، بعد سقوطه في فحص اختبار المنشطات.

وأبلغت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (USADA)، منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، وفقا لبيان رسمي أصدرته الأخيرة، في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه عثر على مادة (Turinabol) مرة أخرى في جسم جونز، وهي مادة تسببت في استبعاد المقاتل خمسة عشر شهرا بعد نزاله ضد مواطنه دانييل كورمييه خلال دورة (UFC 214) في مدينة أناهايم جنوبي ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لنائب رئيس منظمة (UFC)، جيف نوفيتسكي، فإن الحديث لا يدور هذه المرة حول مسألة الاستبعاد، لأن كمية المادة قليلة للغاية، وقد تكون آثار دواء تم اكتشافه العام الماضي. ومع ذلك، ونظرا لعدم توفر الوقت الكافي للتحقيق، رفضت لجنة ولاية نيفادا لألعاب القوى إعطاء الترخيص لجونز، وأعلنت أنه يجب على مقاتل الوزن المتوسط الثقيل، حضور جلسة الاستماع للجنة التأديبية (NSAC) في يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يجري النزال بين المقاتلين جون جونز وألكسندر غوستافسون في موعده، في 29 من الشهر الجاري، ولكنه سيقام في لوس أنجلوس بدلا من لاس فيغاس، لأن اللجنة الرياضية لولاية كاليفورنيا، قد منحت الرخصة لجونز.

المصدر: "fighttime.ru"