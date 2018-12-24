رسميا.. منتخب أستراليا يستبعد أحد نجومه من بطولة كأس آسيا

استبعد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم آرون موي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من تشكيلة المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بسبب معاناة اللاعب من الإصابة.

وسيحل جيمس غيغو لاعب وسط أوستريا فيينا بدلا من موي، في تشكيلة المدرب جراهام أرنولد، حيث تأمل أستراليا في الدفاع بنجاح عن لقبها القاري الذي حققته في العام 2015.

وقال أرنولد في بيان "من المؤسف خسارة جهود آرون، لكننا لم ندخر جهدنا في مساعدته على الظهور في البطولة القارية".

وتابع "سنبقى على اتصال مع آرون وهيدرسفيلد تاون خلال فترة إعادة التأهيل من أجل التأكد من عودته للمنافسات بشكل جيد".

وكان مدرب أستراليا ضم موي المصاب إلى تشكيلة المنتخب، رغم أن هيدرسفيلد استبعد مشاركة لاعبه في بطولة كأس أمم آسيا المقررة في الإمارات بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين.

وتتنافس أستراليا حاملة اللقب، في بطولة كأس أمم آسيا 2019 في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات، سوريا، وفلسطين، والأردن.

المصدر: رويترز