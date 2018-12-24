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ريال مدريد يخطط لضم نجم عربي في الميركاتو الشتوي

الرياضة

ريال مدريد يخطط لضم نجم عربي في الميركاتو الشتوي
Reuters AHMED JADALLAH
ريال مدريد يخطط لضم نجم عربي في الميركاتو الشتوي
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أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن نادي ريال مدريد، يخطط للتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الريال يجهز عرضا لضم اللاعب المغربي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تفتتح مطلع عام 2019.

لكن وسائل إعلام هولندية، أشارت إلى أن النادي الملكي، قد لا يرغب في ضم الدولي المغربي، وأن هدفه من هذا، هو زعزعة استقرار أياكس، خاصة وأن قرعة دوري أبطال أوروبا، أوقعت الفريقين في مواجهة بعضهما البعض في دور الـ16.

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وتألق زياش مع أياكس بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وفرض نفسه كواحد من أبرز نجوم الفريق الهولندي، كما أن صاحب الـ25 عاما قدم أداء مميزا مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا.

المصدر: وكالات

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