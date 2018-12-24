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شاهد.. مهاجم أتلتيك بيلباو يسجل هدفا استثنائيا من ركلة جزاء

الرياضة

شاهد.. مهاجم أتلتيك بيلباو يسجل هدفا استثنائيا من ركلة جزاء
@drafts_2/Twitter.com
شاهد.. مهاجم أتلتيك بيلباو يسجل هدفا استثنائيا من ركلة جزاء
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أحرز أريتز أدوريز مهاجم أتلتيك بيلباو هدفا فريدا من نوعه خلال مباراة جمعت فريقه وضيفه بلد الوليد أمس، في إطار منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وجاء هدف أدوريز من ركلة جزاء نفذها المهاجم المخضرم بطريقة استثنائية، حيث بقي واقفا في مكانه دون الرجوع خطوات للخلف كما يفعل اللاعبون عادة، واكتفى بتمديد ساقه للخلف ليسدد كرة مباغتة على يسار حارس بلد الوليد.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر: وكالات

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