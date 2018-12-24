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ممثل إيراني يثير حفيظة عشاق محمد صلاح بتعليقاته الساخرة على تويتر

الرياضة

ممثل إيراني يثير حفيظة عشاق محمد صلاح بتعليقاته الساخرة على تويتر
Reuters JON SUPER
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تعرض الممثل الإيراني المقيم في الكويت عبد الله بو شهري لهجوم وانتقادات الجماهير بسبب سخريته من النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على حسابه في موقع تويتر.

ونشر بو شهري عبر حسابه على توتير صورا لصلاح أرفقها بتعليقات ساخرة.

وعلق على صورة لصلاح يحمل فيها سمكة ضمن رحلة صيد على متن قارب بقوله: "صلاح ينقذ سمكة من الغرق".

كما أعاد ونشر صورة بيضاء تماما وكتب عليها: "محمد صلاح لم يظهر في هذه الصورة... تبا لتواضعك يا فخر العرب".

وأرفق تعليقا ساخرا بصورة متصدر هدافي الدوري الإنجليزي بقوله: "هل تعلم كلمة محمد صلاح ليس بها نقاط لأنه تبرع بها لفريقه ليفربول لكي يبقى بالصدارة... الله على أخلاقك يا أبو مكة".

وبعد تعرضه لهجوم من محبي النجم المصري انتقد الفنان جمهور صلاح واعتبر الثناء والمديح الذي يتلقاه النجم الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي مبالغا فيه.

عبد الله بوشهري ممثل إيراني يعيش في الكويت، شارك في عدد كبير من المسلسلات الخليجية منها "بنات الثانوية" و"ساهر الليل" و"الخطايا العشر" وغيرها.

المصدر:twitter\@3bood_boushehri

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