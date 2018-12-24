الإفريقي التونسي يصل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا رغم الهزيمة

نجح النادي الإفريقي التونسي في العودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا رغم هزيمته أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، مساء الأحد في إياب دور الـ32 للبطولة.

واستفاد الإفريقي من فوزه ذهابا 3-1 في رادس، ليحقق التأهل بعد غياب طويل، إذ لم يتأهل لدور المجموعات منذ 22 عاما، وصعد لدور الـ16 عام 2011 وكانت مرحلة المجموعات آنذاك، مع بداية ربع النهائي.

وحافظ الحارس سيف الشرفي على نظافة شباك فريقه حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليودع شرف الدين شيبوب من ضربة جزاء هدفا شرفيا لفريق الهلال السوداني.

وعاشت بعثة الفريق التونسي أجواء مشحونة في الخرطوم سبقت اللقاء، خاصة في الحصة التدريبية الأخيرة، حيث عمدت جماهير الهلال السوداني إلى رشق حافلة الفريق الضيف بالحجارة، ما تسبب في إصابة حارس الفريق بالرأس.

وطالب الاتحاد التونسي لكرة القدم السبت، بتأجيل المباراة أو إقامتها دون جمهور، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رفض الطلب.

المصدر: وكالات