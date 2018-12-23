القائمة النهائية لمنتخب الإمارات في بطولة أمم آسيا 2019

أعلن الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، القائمة النهائية لـ"الأبيض" المشاركة في بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 والتي تستضيفها الإمارات على أرضها، الشهر المقبل.

وضمت القائمة 23 لاعبا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم:

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الآسيوية، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بجانب منتخبات البحرين، والهند، وتايلاند.

ويفتتح منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية بمواجهة البحرين في الخامس من يناير المقبل في ملعب "مدينة زايد الرياضية".

المصدر: وكالات