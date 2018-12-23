القائمة النهائية لمنتخب الإمارات في بطولة أمم آسيا 2019
أعلن الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، القائمة النهائية لـ"الأبيض" المشاركة في بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 والتي تستضيفها الإمارات على أرضها، الشهر المقبل.
وضمت القائمة 23 لاعبا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم:
قائمة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 ..#منتخب_الإمارات#منصور_يالأبيض#كأس_آسيا2019pic.twitter.com/Jd9Q4rpmec— UAEFA (@uaefa_ae) December 23, 2018
وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الآسيوية، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بجانب منتخبات البحرين، والهند، وتايلاند.
ويفتتح منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية بمواجهة البحرين في الخامس من يناير المقبل في ملعب "مدينة زايد الرياضية".
المصدر: وكالات