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الزمالك يتخطى القطن التشادي ويبلغ دور الـ32 الثاني للكونفدرالية الإفريقية

الرياضة

الزمالك يتخطى القطن التشادي ويبلغ دور الـ32 الثاني للكونفدرالية الإفريقية
RT
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تأهل الزمالك المصري لدور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية رغم خسارته أمام مضيفه القطن التشادي بهدفين نظيفين اليوم الأحد، في إياب الدور الـ32 الأول للمسابقة.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من أبانغا يوسف وأدادا محمد في الدقيقتين 88 و90+1 على الترتيب.

وصعد الزمالك إلى الدور القادم رغم الهزيمة، بفضل فوزه في مباراة الذهاب بسباعية بيضاء.

وينتظر الزمالك أحد الفرق الخاسرة من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، للتأهل لمجموعات البطولة الكونفدرالية.

ولعب الزمالك بتشكيلة احتياطية بعد أن أراح مدربه السويسري كريستيان جروس عددا من اللاعبين الأساسيين، عقب اطمئنانه على خطف بطاقة التأهل بنتيجة مباراة الذهاب.

المصدر: وكالات

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