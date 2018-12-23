الأهلي المصري يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

تأهل الأهلي المصري إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد، رغم خسارته أمام مضيفه جيما الإثيوبي بهدف نظيف، في إياب دور الـ32 للمسابقة.

وصعد الأهلي إلى الدور القادم رغم الهزيمة، بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب جيما، ديديه ليبري في الدقيقة 45+3، وفشل الفريق المضيف في هز شباك الأهلي مجددا لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإثيوبي وخروجه من البطولة، وانتقاله لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

المصدر: وكالات