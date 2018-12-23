خفافيش فالنسيا تنقض على هويسكا بهدف "قاتل" (فيديو)

تغلب فالنسيا على ضيفه هويسكا 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق دانيال باريخو، وعادل للضيوف الكولومبي خوان هيرنانديز في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عن الضائع سجل الإيطالي كريستيانو بيتشيني هدف الفوز الثمين من تسديدة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد هويسكا عند 8 نقاط في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT