ليل الفرنسي يطلب 80 مليون يورو للتخلي عن موهبته

أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم الأحد على لسان مديره الرياضي الإسباني أن أي ناد يرغب بالتعاقد مع مهاجمه العاجي "نيكولاس بيبي" عليه أن يدفع 80 مليون يورو.

وفي تصريحات عبر برنامج "تيلي فوت" على قناة "TV1" الفرنسية قال لويس كامبوس المدير الرياضي في النادي: "أرغب ببيعه بثمانين مليون يورو".

ويقدم المهاجم العاجي البالغ 23 عاما أداء مميزا مع الفريق الفرنسي الشمالي هذا الموسم بتسجيله 12 هدفا وضعته في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان.

وانضم جناح منتخب ساحل العاج إلى ليل في صيف 2017 قادما من أنجيه.

وأكد المدير الرياضي أن ليل يرغب بالاحتفاظ بمهاجمه، وأوضح أن أندية عدة أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب.

وحسب تقارير صحافية فإن نادي أرسنال الإنجليزي هو أبرز المهتمين بضم بيبي لصفوفه.

وتأتي تصريحات المدير الرياضي للفريق الفرنسي الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن المتصدر سان جيرمان، قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية في أوروبا خلال يناير المقبل.

المصدر: AFP