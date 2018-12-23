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إنجاز تاريخي لراموس ومارسيلو بعد التتويج بكأس العالم للأندية

الرياضة

إنجاز تاريخي لراموس ومارسيلو بعد التتويج بكأس العالم للأندية
Reuters Suhaib Salem
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أحرز سيرجيو راموس، ومارسيلو، ثنائي ريال مدريد، اللقب الـ20 لكل منهما في مسيرتهما مع الفريق الملكي، بعد التتويج أمس بلقب كأس العالم للأندية على حساب العين الإماراتي بنتيجة 4-1.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن راموس ومارسيلو وصلا للمركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب مع ريال مدريد.

ويتصدر هذه القائمة باكو خينتو برصيد 23 لقبا، ثم مانولو سانشيز برصيد 21 لقبا.

وبدأ راموس البالغ 32 عاما مسيرته بقميص الملكي في صيف عام 2005، بينما بدأ مارسيلو صاحب الـ30 عاما مشواره مع الميرينغي مطلع 2007.

وتأتي بطولات كل منهما كالتالي: 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب للدوري الإسباني، 2 كأس الملك، 3 السوبر الأوروبي، 3 السوبر المحلي، 4 كأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات

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