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بالفيديو.. الفرعون صلاح يدخل الفرحة لأطفال ليفربول في فترة الأعياد

الرياضة

بالفيديو.. الفرعون صلاح يدخل الفرحة لأطفال ليفربول في فترة الأعياد
Globallookpress
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احتفل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع أطفال المدينة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، بمشاركة ثنائي الريدز، السويسري شيردان شاكيري والإسكتلندي أندريو روبيرتسون.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فيديو يظهر زيارة صلاح وشاكيري وروبيرتسون المفاجئة لأطفال إحدى المدارس في مدينة ليفربول.

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وتبادل ثلاثي ليفربول أطراف الحديث مع الأطفال، قبل أن يوزع نجوم الريدز عليهم دعوات لحضور المباراة المقبلة للفريق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة متفوقا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بعد مضي 18 جولة من عمر البريميرليغ.

المصدر: وكالات

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