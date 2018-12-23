بالفيديو.. الفرعون صلاح يدخل الفرحة لأطفال ليفربول في فترة الأعياد

احتفل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع أطفال المدينة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، بمشاركة ثنائي الريدز، السويسري شيردان شاكيري والإسكتلندي أندريو روبيرتسون.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فيديو يظهر زيارة صلاح وشاكيري وروبيرتسون المفاجئة لأطفال إحدى المدارس في مدينة ليفربول.

ردود أفعال مذهلة للأطفال عند رؤيتهم لـ @MoSalah و @XS_11official و @andrewrobertso5 في مفاجأة عيد الميلاد! 😱🤩🎁



الفيديو بالكامل عبر يوتيوب مترجم للعربية: https://t.co/RLlSA1ZYqEpic.twitter.com/X4u2KqVyLg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 23, 2018

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وتبادل ثلاثي ليفربول أطراف الحديث مع الأطفال، قبل أن يوزع نجوم الريدز عليهم دعوات لحضور المباراة المقبلة للفريق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة متفوقا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بعد مضي 18 جولة من عمر البريميرليغ.

المصدر: وكالات