قبيل تتويجه بكأس العالم للأندية.. مشادة بين لاعبي الريال ومقاطعات

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجمي ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز، والكرواتي لوكا مودريتش دخلا بعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2018 في مشادة كلامية .

وذكرت الصحيفة أن المشادة الكلامية نشبت بين مودريتش وفاسكيز بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، وكانا يشيران إلى بعضهما البعض بأصابع اليد، وظهر زميلهما ناتشو محاولا تهدئة الأجواء التي خيمت على جدلهما.

El Real Madrid acababa de revalidar el título de campeón del mundo, pero Lucas y Modric se enzarzaron en una extraña discusión que se prolongó un buen rato https://t.co/QsX9BXkkBj#MundialdeClubes — MARCA (@marca) December 23, 2018

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من جانب آخر، ولدى انتهاء التقاط الصور الرسمية مع كأس البطولة، انتقل الثلاثي إيسكو وكيلور نافاس، وكيكو كاسيا إلى غرفة الملابس مباشرة، ولم يكملوا الاحتفالات.

ويعاني حارسا المرمى من قلة المشاركة، خاصة الكوستاريكي الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية في ظل قدوم البلجيكي تيبو كورتوا.

كما يمر إيسكو بفترة سيئة، حيث شارك لمدة 25 دقيقة فقط في نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز، ثم جلس على مقاعد البدلاء، طوال المباراة النهائية.

وتوّج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية 2018 بعد فوزه على العين الإماراتي في المباراة النهائية أمس 4-1، وأصبح الملكي البطل التاريخي للمسابقة بنظامها الجديد بتتويجه الرابع بعد أعوام 2014 و2016 و2017، ليتجاوز غريمه التقليدي برشلونة صاحب ثلاثة ألقاب لأعوام 2009 و2011 و2015.

المصدر: وكالات