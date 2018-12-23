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بالصور..الحضري يلتقي "ميدو" خلال أداء مناسك العمرة

الرياضة

بالصور..الحضري يلتقي
twitter \@ElHadary
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سافر حارس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الإسماعيلي عصام الحضري، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ونشر الحضري صوره على متن الطائرة بملابس الإحرام على صفحته الرسمية على توتير، معلقا عليها بـ:" أستودعكم الله جميعا قاصدا بيته الحرام لأداء مناسك العمرة.. نسألكم براءة الذمة".

والتقى الحضري على متن الطائرة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي ليكون مدربا مؤقتا للفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد بجانب توليه منصب المستشار الفني حتى نهاية الموسم.

وكان الحضري أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة بالألقاب في أغسطس الماضي.

يذكر أن النادي الإسماعيلي عرض عصام الحضري للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بعد الغياب للمرة الثانية عن التحقيق داخل قلعة الدراويش، وتم توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على الحارس، وتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد الحضري.

المصدر:@ELHadary

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