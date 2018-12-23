بوغبا يشكر مورينيو رغم الخلافات السابقة

قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتدؤ في تصريحاته عقب فوز مانشستر يونايتد 5-1 على كارديف سيتي، إن المدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو طوره كلاعب ومن الناحية الشخصية أيضا.

وعاد الفرنسي بوغبا للمشاركة مع الفريق مع قدوم المدرب الجديد للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير وذلك عقب جلوسه على دكة البدلاء أو في المدرجات مرات عدة، باستثناء المباراة ضد ليفربول 1-3 الأسبوع الماضي نظرا لعلاقته التي اتسمت بالتوتر مع المدرب البرتغالي.

وشكر بوغبا مدربه السابق مورينيو الذي مكنه من الفوز بالألقاب والتحسن كشخص.

وقال "لقد فزنا بالألقاب مع جوزيه وأريد أن أشكره، لقد قمنا بعمل جيد على الرغم من أن كل شيء لم يمر على ما يرام، لقد ساعدني على التحسن، كشخص أيضا".

وأضاف اللاعب الذي دفع مانشستر يونايتد 113 مليون دولار لإعادته إلى صفوفه من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 "إنه الماضي، ذهبت لأشكره على ذلك، أنا متأكد من أن الأمر ذاته بالنسبة لجميع اللاعبين".

والجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يسجل فيها مانشستر يونايتد 5 أهداف في مباراة في الدوري منذ المباراة الوداعية لمدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون في مايو 2013 ضد وست بروميتش ألبيون والتي انتهت بخمسة أهداف لمثلها.

المصدر: AFP