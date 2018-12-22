ماندزوكيتش يقود يوفنتوس لفوز صعب على روما في "الكالتشيو"
Reuters
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انتزع يوفنتوس فوزا صعبا من ضيفه روما 1-0، يوم السبت، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة وعزز صدارته للترتيب، وتوقف رصيد روما عند 24 نقطة في المركز العاشر.
FT: #LevelUpYourXmas with the 8th consecutive #JuveRoma win! 💪⚪️⚫️#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/IB9PXKsDdQ— JuventusFC (@juventusfcen) December 22, 2018
المصدر: RT
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