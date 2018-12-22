ريبيري يواصل التألق ويقود بايرن للفوز على آينتراخت فرانكفورت

قاد المهاجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى مواصلة الضغط على بوروسيا دورتموند المتصدر بتسجيله ثنائية في شباك مضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-0، السبت.

وضمن المرحلة السابعة عشرة من "البوندسليغا"، وفي فرانكفورت، نجح ريبيري في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي لفريقه، وأحرز هدفي المباراة في (د.35 و79) كما أضاف زميله رافينيا الهدف الثالث في (د.89).

ورفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وبفارق 6 نقاط خلف بوروسيا دورتموند الذي توج بطلا للشتاء. في المقابل تجمد رصيد إنتراخت فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات